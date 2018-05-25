Beşir Derneği Arakan'da Bambu Kent projesine başladı

Bangladeş’e sığınan Arakanlı mültecilerin kaldığı bölgede Beşir Derneği, bin adet bambu ev yapımına başladı. Bir ay içinde bitirilmesi planlanan bu çalışmayla dernek, Arakanlı mültecilerin yaşamsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak.

Beşir Derneği, Thangkhali kamp bölgesinde zor şartlar altında yaşayan Arakanlı mültecilere yönelik bambu kent projesini hayata geçirdi. Projenin hazırlık çalışmalarının tamamlanmasından sonra dernek, bölgenin iklim şartlarına uygun, içerisinde 8 kişilik bir ailenin yaşayabileceği, bin adet bambu evin inşasına başladı. Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alana inşa edilecek mahallede okul, mescit, su kuyuları, tuvalet ve banyo gibi ortak kullanım alanları ile binlerce mazlumun insani ihtiyaçları karşılanacak. Dernek, yaptığı aşeviyle de beslenme konusunda Arakanlılara destek oluyor. Sürdürdüğü yardım çalışmalarına Ramazan ayında hız veren dernek, bölgeye yönelik fitre, zekât, gıda, kurban eti, iftar organizasyonları ve tıbbi malzeme yardımlarına devam edecek.

Geçen yıl Ağustos ayında yaşanan saldırılardan sonra bölgedeki Arakanlı mültecilerin sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı. Mültecilerin büyük bir kısmı ise Bangladeş Hükümeti tarafından Kutupalong genişleme alanında yerleştirildi. Burada çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Pek çok uluslararası STK, Arakanlı mağdur siviller için var güçleriyle çalışıyor.

Bölgede gerçekleştirilecek her insani yardım faaliyeti, hayati önem taşıyor. Arakan’a yönelik yardım çalışmalarının bir günlük değil, sürekli olması gerekiyor. Yardım faaliyetleri doğru yönetilemediği takdirde zarar görenin insan hayatı olduğuna dikkat çekiliyor. Beşir Derneği tüm bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AjansHaber