Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

A Milli Takım kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkartılan Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı ile ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Bu açıklamanın hemen ardından Beşiktaş oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.



Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'un Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



M. Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncumuz Oğuzhan Özyakup’un dün gece Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR’ına göre sağ kalça Adduktor longus adelesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiş olup, A Milli Takım Sağlık ekibi konu hakkında bilgilendirilmiştir.



Bugün toplanan A Milli Takım kampında durumu tekrar değerlendirilen oyuncumuz aday kadrodan çıkartılmış olup, tedavisi kulübümüzde kendi sağlık ekibimiz tarafından yapılacaktır.





Spor 19 Mart 2018 13:59 2 futbolcu milli kadrodan çıkartıldıHazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızda 2 değişiklik yaşandı.

Kaynak: ajanslar