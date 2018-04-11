Beşiktaş'tan 4 yıllık anlaşma

Beşiktaş yönetimi Sportif Direktör görevi için görüştüğü Serkan Reçber ile kesin olarak anlaştı.

Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli spor adamı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde Beşiktaş tarafından yapılacağı öğrenildi.

10 GÜNDÜR YAYINLARA ÇIKMIYORDU

En son 1 Nisan'da yayınlanan Avrupa Stüdyosu programına çıkan Serkan Reçber o günden bu yara programlara çıkmıyor.

Serkan Reçber'in TRT SPOR'daki görevini bırakması Beşiktaş ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri doğrular nitelikteydi.





