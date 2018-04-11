Beşiktaş'tan 4 yıllık anlaşma
Beşiktaş yönetimi Sportif Direktör görevi için görüştüğü Serkan Reçber ile kesin olarak anlaştı.
Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli spor adamı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde Beşiktaş tarafından yapılacağı öğrenildi.
10 GÜNDÜR YAYINLARA ÇIKMIYORDU
En son 1 Nisan'da yayınlanan Avrupa Stüdyosu programına çıkan Serkan Reçber o günden bu yara programlara çıkmıyor.
Serkan Reçber'in TRT SPOR'daki görevini bırakması Beşiktaş ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri doğrular nitelikteydi.