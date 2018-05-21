Beşiktaş'ta yaprak dökümü: Sözleşmesi feshediliyor!

Şenol Güneş'in planlarından tamamen çıkardığı Veli Kavlak siyah-beyazlılardan ayrılıyor.

Beşiktaş'ta yaşadığı talihsiz sakatlıkların ardından bir türlü istenilen düzeye gelemeyen Veli Kavlak'la yollar ayrılıyor.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanarak sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek.

Süper Lig'den bazı teklifler alan Veli Kavlak'ın bu teklifleri geri çevirdiği ve Avusturya'ya dönmek istediği öğrenildi.

Kaynak: ajanslar