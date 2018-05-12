Beşiktaş'ta o futbolculara şok: Kadroya alınmadılar!

Beşiktaş'ta 6 futbolcu kadroya alınmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlığı veya cezası bulunmayan Quaresma'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Alvaro Negredo, Pepe ve Atiba ile birlikte cezalı Tosic ile Adriano Osmanlıspor mücadelesinin kamp kadrosuna alınmadı.

İşte kadrodaki isimler:

Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan Gönül, Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Gökhan Töre, Babel, Mustafa, Larin, Love

Kaynak: Ajanslar