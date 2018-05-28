Beşiktaş'ta küçülme kararı: "Kime teklif gelirse satarız!"

Süper Lig'i 4. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir gelir kaynağından mahrum kalan Beşiktaş, gelecek sezon bütçede küçülmeye gideceğini açıkladı.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok gelirden mahrum kalacak olan Beşiktaş'ta yeni sezon için düğmeye basıldı.

Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, gelecek sezon için fikir alışverişinde bulundu. İkili takımdaki futbolculara teklif gelmesi halinde gönderilmesine karar verdi.

"KİME TEKLİF GELİRSE SATARIZ"

Başkan Fikret Orman, tecrübeli teknik adama "Bütçeyi azaltmak zorundayız. Ligi 4. sırada bitirdiğimiz için başta Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para olmak üzere birçok gelirden mahrum kalacağız. Şu anda satmak istediğimiz oyuncular için teklif yok ama ileride kime teklif gelirse gelsin satmak istiyoruz" diye konuştu.

SATILSIN AMA ÖDEMELER AKSATILMASIN

Şenol Güneş de başkan Fikret Orman ve yönetimin bu fikrine sıcak bakarken takım içi dengelere dikkat çekti. İyi oyunculara iyi teklifler gelmesi halinde satılmasının sorun teşkil etmeyeceğini belirten Şenol Hoca, "Takım için dengeler çok önemli. Bir oyuncu yılda 4,5 milyon euro kazanıyorsa diğerleri daha düşük ise sıkıntılar olabilir. En önemlisi takıma paraların zamanında dağıtılması. Bu konuda bugüne kadar büyük sıkıntı yaşamadık. Dövizdeki artıştan dolayı maliyet artacaktır. Bu nedenle kim olursa olsun satılsın ancak dediğim gibi mevcut oyuncuların paraları aksatılmasın. Onun dışında makul şartlarda olmak kaydıyla bir sağ bek ve forvet istiyorum" dediği öğrenildi.

"İNCE ELEYİP SIK DOKUYACAĞIZ"

Öte yandan başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde daha dengeli bir transfer politikası yapacaklarını belirtmiş ve ”Şampiyonlar Ligindeki paranın gelmemesi bütçe açısından önemli ama hem UEFA Avrupa ligi gelirleri hem de bütçe daralması ile bunu dengeleyeceğiz. Transfer yapacağız ama çok ince eleyip sık dokuyacağız ve bütçeye göre transfer yapacağız” diye konuşmuştu.