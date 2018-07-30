Beşiktaş'ta iki oyuncuyla yollar ayrılıyor

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş iki oyuncunun biletini kesti.

Spor Toto Süper Lig'de, sezonun başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosu şekilleniyor. Bu doğrultuda teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen iki oyuncuyla yollarını ayırıyor.

TEK TARAFLI FESHETME KARARI ALINDI



Habertürk'ün haberine göre siyah beyazlı ekip 29 yaşındaki Veli Kavlak ve 28 yaşındaki Aras Özbiliz'in sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetme kararı aldı.

İKİ OYUNCUNUN ALACAKLARI EKSİKSİZ ÖDENECEK



İki oyuncunun da bonservislerinin verileceği belirtilen haberde FIFA ile yaşanacak olası bir anlaşmazlığın önüne geçme ihtimaline karşı ise iki isimle de karşılıklı konuşulacağı ve geçmişe dönük alacaklarının eksiksiz ödeneceğinin altı çizildi. Veli'nin 1 yıllık maaşı 1.7 milyon Euro iken Aras Özbiliz'in senelik kazancı ise 1.2 milyon Euro.

Kaynak: Ajanslar