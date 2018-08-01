Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde hafriyat yüklü kamyon devrildi. Bu kazada sürücünün yaralandı. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaza saat 12.00 sıralarında Kadırgalar Caddesi'nde meydana geldi.
KAMYONDAKİ TOPRAK YOLA DEVRİLDİ
Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe-Levazım Tüneli inşaatı hafriyatını taşıyan E.Y (49) yönetimindeki 34 KB 2495 plakalı kamyon, Kadırgalar Caddesi'nde, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü araçta sıkışırken, kamyon kasasındaki hafriyat da yola saçıldı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü E.Y, sıkıştığı yerden çıkarılarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyondan sızan motorin ve yola saçılan hafriyat nedeniyle Dolmabahçe'de trafik durdu. Ekipler, araçların kaymaması için yola kum döktü.
Kamyonun kaldırılması ve hafriyatın temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden sağlandı.
Kaynak: Ajanslar