Beşiktaş'ta Chadli transferi an meselesi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Belçikalı kanat oyuncusu Nacer Chadli ile her konuda anlaşmaya vardı. Yönetim, oyuncunun kulübü West Bromwich’le görüşmelere devam ediyor.

Dış transferi Enzo Roco ile açan Beşiktaş yönetimi, kanat transferinde de sona yaklaştı.

KISA SÜREDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılar, West Bromwich forması giyen Nacer Chadli ile her konuda anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibiyle yapılan görüşmelerde de sona yaklaşan Beşiktaş'ın bu transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Sağ kanatta oynayan Belçikalı futbolcunun takıma katılmasının ardından Quaresma'ın Çin'e satılacağı belirildi.

Kaynak: Ajanslar