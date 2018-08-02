Beşiktaş'ta bir yol çökmesi daha yaşandı
Beşiktaş Dolmabahçe'de geçen hafta meydana gelen yol çökmesi olayının benzeri akşam saatlerinde Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi'nde yaşandı.
Beşiktaş Dolmabahçe'de geçen hafta meydana gelen yol çökmesi olayının benzeri akşam saatlerinde Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi'nde yaşandı.
ÇÖKEN ALANIN ETRAFI BARİYERLE ÇEVRİLDİ
Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi ile Zeytinoğlu Caddesi'nin birleştiği kavşakta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Sürücülerin bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin oluştuğu kavşakta güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yoldaki çöken alanın etrafını bariyerle çevirdi. Yoldaki çöken bölümün sabah saatlerinde onarılacağı öğrenildi.
Haberler01 Haziran 2017 18:59 Beşiktaş'ta yol çöktüBeşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yolda meydana gelen çökme sonucu yaklaşık 3 metrelik çukur oluştu
BEŞİKTAŞ'TA GEÇEN HAFTA BENZER BİR YOL ÇÖKMESİ DAHA YAŞANMIŞTI
Öte yandan, geçen hafta da Beşiktaş Dolmabahçe'de benzer şekilde yol çökmesi olayı yaşanmıştı.
Kaynak: Ajanslar