Beşiktaş'ta ayrılık: 3.9 milyon euro'ya transfer oldu!

Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı ve savunma oyuncusu Mitrovic, Club Brugge'ye transfer oldu. Beşiktaş daha önce de Dusko Tosic'i 4.5 milyon euroya Çin'e yollamıştı.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş Kulübü, Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitroviç'i 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'e sattı.

AYRILMAK İSTEMİŞTİ

Siyah-beyazlı ekip Mitroviç'i 2017 yılında 4.2 milyon Euro'ya transfer etmişti. Mitrovic, siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istemişti. Başkan Orman'ın, "Kiralıklardan sadece Mitrovic kadroda olacak" demesine rağmen genç oyuncu menajeri aracılığıyla Club Brugge ile anlaşılmasını talep etmişti. Beşiktaş daha önce de Dusko Tosic'i 4.5 milyon euro'ya Çin'e yollamıştı.

MATEJ MİTROVİÇ KİMDİR?

10 Kasım 1993 tarihinde Hırvatistan'ın Pozega kentinde doğan Mitrovic, futbola Cibalia takımında başladı ve 2013 yılında 130.000 euro karşılığında Rijeka'ya transfer oldu. 1.87 boyunda olan genç stoper, bu bölgenin dışında sağ bek ve ön liberoda da oynayabiliyor. Daha çok sağ ayağını kullanan Mitrovic'in kulübüyle 15 Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'e elenen Rijeka'nın o dönemki kadrosunda da bulunan Mitrovic, Başakşehir'e karşı 2 maçta da 90 dakika sahada yer almış ve 1 sarı kart görmüştü. Bu sezon ligde Rijeka formasıyla 20 maça çıkan Mitroviç, 1 de gol attı.

Kaynak: Ajanslar