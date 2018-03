Beşiktaş'ta Anlaşma

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Atiba, Beşiktaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Kanadalı yıldız önümüzdeki sezon için 1 milyon euro ücret alacak.



Beşiktaş, başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüple olan mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak istediğini her fırsatta dile getiriyordu. Teknik Direktör Şenol Güneş'le de bir görüşme yapan siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli çalıştırıcıdan olumlu rapor alınca harekete geçti.



Deneyimli teknik adam, 3 sezondur neredeyse hiç vazgeçmediği ve kupa maçları dahil her karşılaşmada kullandığı Atiba'nın takımda kalmasını istedi. Şenol Güneş'in olumlu cevap vermesinin ardından, Kanadalı orta saha oyuncusuyla bir araya gelen Beşiktaş yönetimi, 35 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Önümüzdeki sezon siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1 milyon Euro garanti ücret alacak olan Atiba, 2019-2020 sezonu için opsiyonun kullanılması durumunda, oynadığı maç başına ücret kazanacak. Beşiktaş böylece, Kanadalı oyuncunun form durumuna göre hareket edebilecek ve kendisini 2 yıllığına daha bağlamış olacak.



KENDİSİ DE ÇOK İSTİYOR



2013-2014 sezonunun başında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından bedelsiz olarak transfer edilen Atiba Hutchinson, 2 sezon Hırvat teknik adam Slaven Biliç'le çalıştı. Bu dönemlerde de kadrodaki istikrarıyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte yine vaz geçilmez oyuncuların başında geldi.



Başarılı çalıştırıcı ile son 2 sezonda şampiyonluk yaşayan Atiba, sözleşmesinin sona ermesi dolayısıyla kafa karışıklığı yaşıyordu. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren 35 yaşındaki futbolcu, ailesinin de buraya uyum sağladığını ifade etti. Siyah-beyazlı takımda oynamaya devam etmek istediğini belirten Atiba, "Burası artık benim evim gibi. Çocuklarım ve eşim çok mutlular. Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarını çok seviyoruz. Türkiye'de herkes bize çok iyi davranıyor. Kalacak olmamdan dolayı mutluyum" dedi. Yapılan anlaşmanın yakın zamanda kamuyouna açıklanacağı öğrenildi.



Bu sezon siyah-beyazlı forma ile 32 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Atiba, 77 kez de Kanada Milli Takımı'nın formasını giydi ve bu maçlarda 7 gol attı.

Spor 25 Mart 2018 14:47 Beşiktaş resmen istedi! Türk Robben...Beşiktaş, Hollanda ekibi Nijmegen’in genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu için atağa kalktı.

Kaynak: Ajanslar