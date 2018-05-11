Beşiktaş'ta 6 futbolcunun bileti kesildi!

Beşiktaş'ta 6 futbolcunun bileti kesildi.



İlk olarak bonservisine 2,5 milyon Euro ödenen ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro kazanan İspanyol oyuncunun performansından memnun olmayan yönetim, en azından maliyetten kurtulmak adına Negredo’yu elden çıkarmaya kararlı.

Siyah-Beyazlı yöneticiler kendi aralarında yaptıkları toplantılarda yüksek maliyetlerden kurtulmak için Negredo’nun satılması yönünde görüş birliğine vardılar. Kulüp bulunması için menajerlerin devreye sokulması kararı alan Beşiktaşlı kurmaylar, “Maliyet ve fayda açısından bakıldığında Negredo’nun bize katkısı ortada. Gelecek sezon da bizim beklentilerimizi karşılaşamayacağı da şimdiden kendini gösterdi. Takımda en çok kazanan oyuncuların başında geliyor. "Bir teklif gelmesi halinde fiyata bakmadan satalım. En azından 4 milyon 350 bin Euro olan maliyetinden kurtuluruz” ifadelerini kullandılar.

Önceki gün Londra’ya uçan ve Talisca’nın bonservis sorunun çözmek için İngiliz kulüplerle masaya oturacak olan başkan Fikret Orman’ın bazı menajerlerle de bir araya geleceği öğrenildi.

TÖRE, LOVE, LENS...

Kadrodaki Gökhan Töre, Love, Lens, Boyko, Aras ve Veli gibi isimlere kulüp bulması için menajerlere yetki verecek olan Orman, hangi kulüp olursa olsun teklif gelmesi halinde bu oyuncuları elden çıkarmak istiyor.

Kaynak: Ajanslar