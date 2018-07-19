Beşiktaşlı Vagner Love ayrılık iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Beşiktaş'ta geçen sezonun devre arasında alınan ancak beklentilerin uzağında kalan bir isim Vagner Love açıklamalarda bulundu. Eleştirileri kabul eden oyuncu geçen sezondan çok daha farklı bir Love izlettirmek istediğini belirtti.

Siyah-beyazlı camiadaki aile ortamına ayrı bir vurgu yapan Love "Beşiktaş'ta çok güzel bir takımdaşlık ve arkadaşlık var. Burada çok mutluyum" görüşünde. Kampın en çalışkan isimlerinden biri olarak dikkat çeken golcü oyuncu, eleştirileri kabul ederken geçtiğimiz sezondan çok daha farklı bir Love izlettirmek istediğini de söyledi. 34 yaşındaki Brezilyalı golcü "İnsanların nasıl bir Vagner Love izlemek istediklerini biliyorum. Sıkıntılar geçmişte kaldı. Yeni sezonda her şeyin çok daha güzel olacağına inancım tam" dedi.

"TARAFTARI SEVİNDİRECEĞİZ"

Taraftarı ayrı bir yere koyan Love "İnanılmaz bir taraftarımız var. Bunu Beşiktaş'a gelmeden önce de biliyor ve görüyordum. Sahamızda müthiş bir atmosfer oluşturuyorlar ve enerji veriyorlar. Onlar yanımızda olduğu sürece aşamayacağımız engel yok. Geçen sezon beklentilerini karşılayamadık ancak bu sezon takım olarak onları mutlu edeceğiz" dedi. Teknik direktörüne de övgüler yağdıran tecrübeli golcü, Şenol Güneş'in üst düzey bir teknik adam olduğunu belirterek "Futbolculardan nasıl verim alacağını çok iyi biliyor" ifadesini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ BÜYÜK BİR ŞANS"

Şenol Hoca'nın özellikle iletişim yönünün oldukça kuvvetli olduğunu dile getiren Love, "Kendisinin Beşiktaş için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum" dedi. Transfer konusuna da değinen Vagner Love, çıkan söylentilere kulak asmadığını söyledi. Sadece işini yapmaya odaklandığını belirten ve 2020'ye kadar mukavelesi bulunan Love, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ifade ederek "Ayrılık gibi bir düşüncem yok. Kendimi göstermek ve gollerimle Beşiktaş'ın başarısına katkıda bulunmak istiyorum" şeklinde konuştu.

YARDIMCILARA ÖVGÜDE BULUNDU

Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden olan ve Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız'la ilgili de görüşlerini paylaşan Love "Kendisiyle aramızda çok iyi bir iletişim var. Onun geçmişte Beşiktaş için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Saygıdeğer bir kişilik" dedi. Love ayrıca daha önce izlemekten keyif aldığı Guti Hernandez'le birlikte çalışıyor olmaktan da mutluluk duyduğunu belirterek "Aynı çatı altında olmak gurur verici" diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar