Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'ın transfer için anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco'yu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Enzo Roco ve kulübü ile her konuda anlaştı. 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak 1.92 boyundaki oyuncunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Yeni transferi taşıyan uçak gece geç saatlerde İstanbul'a ulaştı. Enzo Rico İstanbul' a sevgilisi Leticia Ribeiro'yla birlikte geldi.

Şili Milli Takımı forması da giyen Enzo Roco geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

ENZO ROKO KİMDİR?

1992 doğumlu olan Enzo Roco 1.92 boyunda ve stoper mevkisinde oynuyor. Futbol kariyerine Catolica takımında başlayan Enzo Roco 2014 yılında İspanya'nın Elche takımına kiralandı.

Elche'de bir sezon kalan Roco daha sonra yeniden Universidad Catolica'ya geri döndü. Ardından Espanyol'a transfer olan dev stoper 1 sezon İspanya La Liga'da forma giydi.

Espanyol ile da yollarını ayıran Roco'nun bir sonraki durağı Meksika'nın Cruz Azul takımı oldu. 2 sezondur Cruz Azul forması giyen 25 yaşındaki stoper 66 maçta forma giydi.