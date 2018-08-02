Beşiktaş'ın UEFA'da bir sonraki turdaki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında B36 Torshavn'la karşı karşıya gelen Beşiktaş'ın turu geçmesi durumundaki rakibi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında B36 Torshavn'la karşı karşıya gelen Beşiktaş'ın turu geçmesi durumundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup etmesi durumunda Avusturya'nın LASK Linz ekibiyle karşı karşıya gelecek.

3. ÖN ELEME TURUNDAKİ RAKİP BELLİ OLDU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşını Vodafone Park'ta oynuyor. Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakip de belli oldu.

BEŞİKTAŞ B36 TORSHAVN'I ELEMESİ DURUMUNDA AVUSTURYA'NIN LİNZ EKİBİYLE KARŞILAŞACAK

Avusturya'nın LASK Linz ve Norveç'in Lilleström eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek olan Beşiktaş'ın rakibi netleşti. İlk maçı 4-0 kazanan LASK Linz, deplasmanda oynanan rövanş mücadelesini de 2-1 kazandı bir üst tura yükseldi. Beşiktaş, B36 Torshavn'ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz ekibiyle oynayacak.

Kaynak: Ajanslar