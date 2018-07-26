Beşiktaş'ın yeni transferi bu akşam İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın transferi bu akşam İstanbul'a geliyor. Beşiktaş, Şilili stoper Enzo Roco ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcu bu akşam İstanbul'a geliyor.

Siyah beyazlıların yeni transferi bu akşam İstanbul'a geliyor. Beşiktaş, Şilili stoper Enzo Roco ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcu bu akşam İstanbul'a geliyor.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Enzo Roco ve kulübü ile her konuda anlaştı. 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak 1.92 boyundaki oyuncunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Siyah beyazlıların yeni transferi bu akşam İstanbul'a geliyor. Şili Milli Takımı forması da giyen Enzo Roco geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

ENZO ROCO KİMDİR?

Enzo Roco, Cruz Azul takımında defans pozisyonunda görev yapan Şilili millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Universidad Católica kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Elche, Espanyol ve Cruz Azul kulüplerinde oynadı.

Kaynak: Ajanslar