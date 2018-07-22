Beşiktaş'ın transfer etmek için uğraştığı yıldızı Valencia kaptı

Beşiktaş'ın da sağ bek adaylarından olan Cristian Piccini için Valencia, Sporting'e 10 milyon euroluk teklif yaptı. Taraftarın anlaşmasına kesin gözle bakılıyor.

Beşiktaş'ın sağ bek adayları arasında yer alan Cristian Piccini'nin transferi için bir rakip daha çıktı.

Sporting'ten ayrılmayı planlayan Piccini için Beşiktaş'ın ardından Valencia da devreye girdi. Valencia, 25 yaşındaki sağ bek için Sporting'e yaklaşık 10 milyon euroluk teklif yaparken, Portekiz temsilcisinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

İSPANYOL BASINI TRANSFERİ YAZDI

İspanyol basınında yer alan haberde Valencia, birkaç gün içerisinde Piccini'yi sağlık kontrollerinden geçirip, resmi sözleşmeyi imzalatacak.

Sporting ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Piccini, geçtiğimiz sezon 40 maçta 3 asist yaptı.

CRİSTİAN PİCCİNİ KİMDİR?

Cristiano Piccini 25 yaşında ve sağ bek mevkinde görev yapıyor. İtalyan futbolcu 2017 yılında Real Betis'ten, Sporting Lizbon'a transfer oldu. Cristiano Piccini geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla ligde 24 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. İtalyan futbolcu toplamda ise geçen yıl 40 maçta görev aldı. Cristiano Piccini, geçtiğimiz sezon taraftarların Sporting Lizbon tesislerini basarak futbolcu ve teknik heyete saldırmasının ardından takımdan ayrılmak isteyen futbolcular arasında yer alıyor. Cristiano Piccini'nin kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Ajanslar