Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu!

Beşiktaş'ın 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapıldı.

Beşiktaş'ın 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapıldı.

Önceki toplantılara göre katılımın az olduğunun gözlendiği Divan Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 103 MİLYON TL



Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün görüşlerini belirtmesinden sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlıların toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.

Spor 11 Ağustos 2018 12:14 Beşiktaş erken seçime gidiyor: Yöneticiler istifa ediyor!Siyah beyazlı kulübün başkanı yeni bir yönetim kurulu için seçime gideceğini duyurdu.



Başkan Fikret Orman, alacaklar düşürüldüğünde net borcun 1 milyon 846 bin TL olduğunu duyurdu.