Aykut Kocaman: "Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmama kararıyla ilgili, "Maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum" dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası yarı final rövanşında 57. dakikada yarıda kalan ve 'tekrar' kararı verilen, ardından Beşiktaş'ın 'derbiye çıkmıyoruz' açıklamasıyla ilgil konuşan Kocaman şunları söyledi:

"Maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum. Bizim tarafı hem yumuşatmak için, hem de farklı yerlere farklı mesajlar vermek için bunu yaptıklarını düşünüyorum.

Beşiktaş çıkar da, bizi yenerse ilk kutlayan ben olacağım. Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması inandırıcı gelmiyor. Aslında Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu. Şenol Güneş'in başının yarılmamasına rağmen yarıldığını söylemedi, hükmen mağlubiyeti gerektiriyordu."

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Kaynak: AA