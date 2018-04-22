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22 Nisan 2018 17:52 | Son Güncelleme: 22 Nisan 2018 17:57

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

BEŞİKTAŞ - EVKUR YENİ MALATYASPOR

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib.
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Beşiktaş


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