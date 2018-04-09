Beşiktaş'ın hedefi Gunnarsson

İngiliz basını sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İzlandalı Gunnarsson için Beşiktaş'ın devrede olduğunu yazdı.

Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Beşiktaş, transferde yine bonservisi elinde oyunculara yöneldi. İngilizlere göre siyah-beyazlı ekibin hedefinde Cardiff forması giyen İzlanda kaptanı Gunnarsson var.

BEŞİKTAŞ'LA BİRLİKTE 4 TAKIM DAHA VAR

İngiliz The Sun, sezon sonunda serbest kalacak olan İzlandalı oyuncuya Beşiktaş dışında 4 takımdan daha teklif olduğunu yazdı. Gunnarsson'a Yunan ekipleri AEK ve Olympiakos, Hırvat takımı Dinamo Zagrep ve ABD'den bir takımın daha teklif yaptığı ifade edildi.

EURO 2016'da tarihi başarı yakalayan İzlanda'nın da kaptanlığını yapan Gunnarsson, turnuvadaki oyunuyla dikkatleri çekmişti. 77 kez milli formayı giyen İzlandalı orta saha oyuncusu 2011 yılından beri Cardiff forması giyiyor.

AYNI ZAMANDA OĞUZHAN'IN ALTERNATİFİ

Beşiktaş, Oğuzhan'ın satılması ihtimaline karşı Gunnarsson'u alarak orta sahada oluşacak boşluğu doldurmayı hedefliyor.

TFF'de Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek olarak gözüküyor ancak Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme uzattığı ve Arsenal'e yüzde 30 pay vermemek için şimdilik bu imzayı açıklamadığı belirtildi.

Kasım ayının sonlarında ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli orta saha, mart ayının sonunda formasına kavuştu. Gunnarsson, İngiltere 2. Ligi Championship'te ikinci sırada bulunan Cardiff'le bu sezon 15 maça çıktı.