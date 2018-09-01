Ahmet Dursun Tokatspor'a imza attı

Beşiktaş'ın eski golcüsü Ahmet Dursun, 40 yaşında futbola geri döndü.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, 2014 yılında futbol hayatına nokta koyan 40 yaşındaki eski milli futbolcu Ahmet Dursun ile sözleşme imzaladı.

Bu yıl Tokatspor’da yapılan kongrede yönetim kuruluna seçilen, ardından takımın sportif direktörü olarak görev yapmaya başlayan eski milli futbolcu Ahmet Dursun, transfer sezonunun bitimine dakikalar kala Tokatspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2012 yılında futbol hayatını noktalayan 40 yaşındaki futbolcunun imza törenine Tokatspor Başkanı Ufuk Akçay da katıldı.

AHMET DURSUN KİMDİR?

Ahmet Dursun, 25 Ocak 1978 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde doğdu. Almanya'da Dayısı Kurtuluş Şahin'in desteği üzeri futbola başlayan Ahmet Dursun 1996/1997 sezonunda SG Wattenscheid takımından Kocaelispor’a transfer oldu ve Genç Milli Takım’a çağırıldı. 1999/2000 sezonunda Beşiktaş’a transfer oldu ve ilk sezonunda 21 gol atarak çok başarılı bir sezon geçirdi. Ancak aynı başarıyı sonraki sezonlarda devam ettiremedi ve 2003/2004 sezonunda Çin’in Tianjin Teda ekibine transfer oldu ve bir sürede burada futbol oynadı.

Ahmet Dursun, 2004/2005 sezonu ilk yarısında İstanbulspor forması giydikten sonra 2. yarısının başında yeniden Beşiktaş'a transfer oldu. 2005/2006 sezonu sonunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden ayrılarak Etimesgut Şekerspor'a transfer oldu. 2006/2007 sezonu ortasında Şekerspor'dan ayrılarak, Antalyaspor'la anlaştı. 2007/2008 sezonunda ise Ankaragücü'ne transfer oldu. Ankaragücü takımda fazla oynamayan Ahmet Dursun ilk deneyimlerini yaşadığı Kocaelispor takımına transfer oldu. Daha sonra Azerbaycan'ın Hazar Lankaran takımında oynadı.

Ahmet Dursun, 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Yarışmada 111 gün kaldıktan sonra Merve Aydın'la birlikte 3. olmuştur. 22 Şubat 2015 tarihinden itibaren Survivor All-Star'da tekrar başlamıştır.

Survivor All Star'da Ünlüler takımında bulunan Ahmet Dursun midesinde bulunan rahatsızlık nedeni ile adaya veda etti. Ünlüler takımı Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Dursun gözyaşları içerisinde adaya veda etti. Dursun adaya veda edişi esnasında Merve ile uzun süre sarılması Merve'nin normal bir arkadaşından ayrılan insan için sevgili olup olmadıkları sorusunu akıllara getirdi. Ahmet dursun bilindiği üzere bekar bir emekli futbolcu. Merve Aydın ile daha önceki yarışmalarda da birlikte zaman geçiren ikilinin sevgili olabilme ihtimali hayli yüksek.