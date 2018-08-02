Beşiktaş'ın B36 Torshavn karşısındaki ilk 11'i belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak. Siyah beyazlı takımın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş bu akşam saat 21.00'de UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN İLK 11'LER

Beşiktaş: Tolga, Caner, Fatih, Necip, Gökhan Gönül, Medel, Tolgay, Adriano, Babel, Lens, Larin

B36 Torshavn: Hentze, Eriksen, Petersen, Faero, Mellemgaard, Brockie, Jacobsen, Magusson, Cielewicz, Olsen, Saag

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLACAK

Beşiktaş, B36 Torshavn’ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı. Siyah-Beyazlılar, uzun bir ara sonrası Vodafone Park’ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Siyah-Beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül’ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak.

Beşiktaş, B36 Torshavn’ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

Kaynak: Ajanslar