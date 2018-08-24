Beşiktaş'ın anlaştığı Loris Karius bugün İstanbul'a geliyor

Kara Kartal, Liverpool’un Alman kalecisiyle her konuda anlaşmaya vardı. Loris Karius bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Siyah-beyazlılar, aradığı '1 numarayı' İngiltere'de buldu. Ada basını, Beşiktaş'ın Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki Alman kaleciyle anlaşmaya vardığını, Loris Karius'un bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu. Liverpool Echo'nun haberine göre, Karius ile Beşiktaş arasındaki ön anlaşma üç gün önce imzalanırken, Alman kalecinin bugün Türkiye'de olacağı, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaların atılacağı duyuruldu.

YILLIK 1.7 MİLYON EURO ALACAK

Siyah-beyazlılar Alman kaleci için İngiliz ekibine ilk yıl 1 milyon, ikinci yıl da 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Beşiktaş, ayrıca iki yıl sonunda Karius'un bonservisini 8 milyon euro'ya almak zorunda. Beşiktaş, oyuncu ile yapılan sözleşmeye ise "25 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi koydurttu. Bu arada Karius'un yıllık maaşının bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro'yu bulduğu öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar