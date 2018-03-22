Beşiktaş'ı Yıkan Anderson Talisca Cevabı!

Beşiktaş, Portekizli yıldız Talisca'nın bonservisini almak için kulübü Benfica'ya resmi teklif yaptı ancak yapılan ilk teklif kabul edilmedi.

Portekiz'in ünlü spor gazetesi Abola'nın haberine göre 31 Mayıs'a kadar 21 milyon euro ödeyerek Talisca'nın bonservisini alma hakkı bulunan Beşiktaş, Portekiz ekibine bu rakamı 6 taksitte ödemeyi teklif etti. Benfica vadeyi uzun bularak bu teklifi kabul etmedi. Görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

'ÇOK DAHA FAZLASINA SATABİLİRLER'

Haberde Beşiktaş'ın Talisca'yı almaya kararlı olduğu ifade edildi. Ayrıca siyah-beyazlı yönetimin, Dünya Kupası öncesi Brezilyalı yıldızın fiyatının daha da yükseleceğini ve milli takımıyla Rusya'ya gitmesi halinde 21 milyon Euro'dan çok daha yüksek bir fiyata Talisca'yı bir başka takıma satabileceğinin farkında olduğunun altı çizildi.

Bu sezon Siyah-beyazlı formayla lig, Şampiyonlar Ligi ve kupa olmak üzere toplam 38 maça çıkan Talisca 16 gol atıp 4 de asist yaparak Brezilya Milli Takım teknik direktörü Tite'nin dikkatini çekmiş ve kadroya çağrılmıştı.

Kaynak: Ajanslar