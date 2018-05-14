Beşiktaş'a Tolgay Arslan şoku!

Tolgay Arslan'ın sağ ayak bileği yan bağında kısmi derecede yırtık olduğu açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Tolgay Arslan'ın sağ ayak bileğinde kısmi yırtık tespit edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda Tolgay'ın sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın yapmış olduğu açıklama şöyle:

"Dün akşamki maçta sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Kaynak: ajanslar