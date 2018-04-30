Beşiktaş'a kötü haber: Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Beşiktaş- Galatasaray maçında sakatlanan Alvaro Negredo sezonu kapattı.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan Alvaro Negredo'dan kötü haber geldi.
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Alvaro Negredo'nun sezonu kapattığı ortaya çıktı.
Alvaro Negredo Galatasaray ile oynanan maçın 35. dakikasında sakatlanırken, yerini Jeremain Lens'e bıraktı.
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Alvaro Negredo, bu sezon ligde Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 7 gol atarken; Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 1 gol attı. Toplam 43 resmi maçta 15 gol atan Negredo, bu gollerin 7 tanesini Türkiye Kupası'nda kaydetti.
Kaynak: ajanslar