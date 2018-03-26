İşte Benfica'nın Talisca için anlaştığı kulüp!

Benfica’nın Anderson Talisca için Roma’yla anlaşma sağladığı ortaya çıktı. 21 milyon Euro’luk opsiyonu kullanıp Sambacı’nın bonservisini alma hakkını elinde bulunduran Siyah-Beyazlılar, bu gelişmenin ardından milli ara sonrasında harekete geçecek...

Siyah-Beyazlılar’ın Portekiz ekibi Benfica’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu istikrarlı futbolla Brezilya Milli Takımı’na seçilen 24 yaşındaki futbolcu için Benfica’nın kararını şimdiden verdiği ortaya çıktı.



Başarılı oyuncu için kulübünün şimdiden İtalya Serie A ekibi Roma’yla el sıkıştığı öğrenildi. 1 Haziran’a kadar yıldız ismin sözleşmesinde yer alan 21 milyon Euro’luk opsiyonu kullanıp oyuncunun tapusunu alma hakkını elinde bulunduran Kara Kartal’ın, eğer bu bedeli ödeyemezse Talisca’nın Roma’nın yolunu tutacağı kaydedildi.



Başkan devreye giriyor



Portekiz’den gelen bu şok haber sonrasında Beşiktaş Yönetimi’nin, başarılı oyuncuyu kadrosunda tutmak için yeni bir yol haritası hazırlığında olduğu ifade edildi. Tecrübeli futbolcu için kulübüne daha önce 2 yıllık kiralama bedeli olarak 4 milyon Euro ödeyen Beşiktaş’ın, Talisca’yı takımda tutmak için mali olarak sınırları zorlayacağı bildirildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda tutulmasını istediği Sambacı için Başkan Fikret Orman’ın, milli ara sonrasında yönetici kurmaylarıyla birlikte soluğu Portekiz’de alıp Benfica’yla bonservis konusunu karara bağlamayı planladığı konuşuluyor.



Rusya olmadı hedef Almanya



Brezilya Milli Takımı’nın Rusya’yla oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer alan Anderson Talisca, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı. Sambacılar’ın hocası Tite’nin Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın Almanya’yla oynayacakları bir diğer hazırlık mücadelesinde Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca’ya forma vermesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanshaber