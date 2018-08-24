Beşiktaş yeni transferini Twitter'dan açıkladı

Kara Kartal, Liverpool’un Alman kalecisiyle her konuda anlaşmaya vardı Loris Karius yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Siyah-beyazlılar, aradığı '1 numarayı' İngiltere'de buldu. Ada basını, Beşiktaş'ın Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki Alman kaleciyle anlaşmaya vardığını, Loris Karius'un yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu. Liverpool Echo'nun haberine göre, Karius ile Beşiktaş arasındaki ön anlaşma üç gün önce imzalanırken, Alman kalecinin yarın İstanbul'da olacağı, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaların atılacağı duyuruldu.

YILLIK 1.7 MİLYON EURO ALACAK

Siyah-beyazlılar Alman kaleci için İngiliz ekibine ilk yıl 1 milyon, ikinci yıl da 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Beşiktaş, ayrıca iki yıl sonunda Karius'un bonservisini 8 milyon euro'ya almak zorunda. Beşiktaş, oyuncu ile yapılan sözleşmeye ise "25 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi koydurttu. Bu arada Karius'un yıllık maaşının bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro'yu bulduğu öğrenildi.

TWİTTER KAPAK FOTOĞRAFI YAPILDI

Beşiktaş, kadrosuna katmaya hazırlandığı Loris Karius transferi öncesi büyük bir sürprize imza attı ve Twitter'da kapak fotoğrafını bu oyuncu yaptı

Kaynak: Ajanslar