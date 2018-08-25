Beşiktaş yeni transferini açıkladı!

Kalecisi Fabri'yi İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a gönderen Beşiktaş, kaleci eksiğini yine bu ligden tamamladı.

Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Fabri'yi Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 6 milyon Euro bonservis bedeliyle satan siyah-beyazlılar kalecisini Premier Lig'den buldu! Kara Kartal, Liverpool'da forma giyen Alman kaleci Loris Karius'u kadrosuna kattığını duyurdu.

VIDEO ÖNCE KALDIRILDI SONRA YENİDEN PAYLAŞILDI

Beşiktaş, dün Twitter kapak fotoğrafını "Come to Beşiktaş Loris Karius" yapmış ve taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Bir süre sonra bu fotoğrafı yayından kaldıran Kara Kartal transferi de yine Twitter üzerinden duyurdu. Beşiktaş kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşılan bu videoyu daha sonra sildi ve kafaları karıştırdı. Kara Kartal daha sonra yeni bir video paylaşarak transferi bir kez daha açıkladı.



LORIS KARIUS KİMDİR?

Stuttgart ve Manchester City'nin genç takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservissiz olarak Mainz'a giden Karius, 2016'da 6,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.

Loris Karius, geçen sezon Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu maçta yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI!

Real Madrid'le oynanan maçta yediği hatalı gollerin ardından konuşan Alman kaleci, ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. Merseyside Emniyeti ise özellikle sosyal medyadan gelen tehditler üzerine "Bu tür sosyal medya paylaşımlarını son derece ciddiye alıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Emniyet açıklamasında ayrıca tehdide varan sosyal medya paylaşımlarının soruşturulacağı ifade edilmişti.

Final maçında Karius, eliyle oyunu başlatmaya çalışırken topu Real Madridli Karim Benzema'nın ayağına yuvarlamış ve takımı bu hatanın ardından 1 - 0 geriye düşmüştü.

Karius ardından bir büyük kaleci hatası daha yaparak Real Madrid'in kupayı kaldırmasının önünü açmıştı. Karius, maçtan sonra sosyal medyada özür dilemiş ve "Takım arkadaşlarımdan, taraftarlardan ve kulüpten defalarca özür diliyorum" demişti.