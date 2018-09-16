Beşiktaş yeni başkanını seçti!

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayımı sona erdi. Seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, bir kez daha başkan seçildi.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde 1971 üye oy kullandı.

ORMAN VE ADALI OYUNU KULLANDI

Bu arada Fikret Orman ve yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Serdal Adalı, oy verme işlemlerini gerçekleştirdi. Orman'ın oy verirken, "Oyumu muhalefete verdim" sözleri ise gülüşmelere neden oldu.

YENİ YÖNETİMDE 5 DEĞİŞİKLİK

Başkan Fikret Orman yeni dönem yönetiminde 5 değişikliğe gitti. Ahmet Nur Çebi, Berk Hacıgüzeller, Erdal Torunoğulları, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ yeni dönemde görev almayacak. Orman 2013’te başkanlık için yarıştığı Serdar Adalı’nın yanısıra Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Gökçe Meriçten ile Melih Aydoğdu’ya yönetiminde yer verdi.

İşte Fikret Orman'ın yeni yönetimi:

Asıl: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Kavalcı, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Metin Albayrak, Şafak Mahmutyazıcoğlu, Hüseyin Yücel, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican.

Yedek: Hakan Özköse, Erdal Karacan, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu, Gökçe Meriçten