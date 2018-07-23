Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu!
Beşiktaş ve Başakşehir'in bulunduğu UEFA Avrupa Ligi'nde, 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.
MUHTEMELEN RAKİPLER BELLİ OLDU
Temsilcimiz Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmeyi başarırsa UEFA Avrupa Ligi, 3. ön eleme turunda LASK Linz (Avusturya) - Lillestrom (Norveç) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Medipol Başakşehir, ise Aberdeen (İskoçya) - Burnley (İngiltere) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.
Başakşehir / Aberdeen v Burnley
B36 Torshavn v Beşiktaş / LASK v Lillestrom
Kaynak: Ajanslar