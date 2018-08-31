Beşiktaş transferin son gününde Yılmazı kadrosuna alıyor!

Transfer döneminin bitimine saatler kala Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi gerçekleşmek üzere. Vagner Love'ın Galatasaray'a gitmesine izin veren siyah-beyazlılar, Trabzonspor'dan Burak'ı kadrosuna katacak.

Transfer döneminin bitimine saatler kala Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi gerçekleşmek üzere. Vagner Love'ın Galatasaray'a gitmesine izin veren siyah-beyazlılar, Trabzonspor'dan Burak'ı kadrosuna katacak.

ŞENOL GÜNEŞ DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ



Teknik direktör Şenol Güneş, daha önce de kadrosunda görmek istediği Burak Yılmaz transferinde muradına eriyor. Siyah-beyazlı yönetim Trabzonspor'la son son detayları görüşüyor.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 3 milyon euro ve bir oyuncuyu takasta önerdiği belirtiliyor. Takasta önerilecek isimler Mustafa Pektemek veya Atiba.

Burak Yılmaz geçen sezon bir bölümünü sakat geçirdiği sezonda 23 gol atarak Gomis'in ardından krallık yarışında ikinci olmuştu.