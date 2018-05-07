Beşiktaş taraftarlarından Müge anlıya büyük tepki!

Olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından canlı yayında Tolga Zengin'i suçlayan Müge Anlı'ya Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçında sunucu Müge Anlı'ya tepki gösterirken, Esra Erol'a sevgi gösterilerinde bulundular.

BEŞİKTAŞLILAR'DAN MÜGE ANLI'YA BÜYÜK TEPKİ



Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından canlı yayında "Yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp de taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun, o taraftar orada olduğu için sen para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman bunların meslekten men edilmesi lazım ki biz huzur içimizde çoluğumuzla çocuğumuzla gidip güzel güzel seyirler yapabilelim." ifadelerini kullanan Müge Anlı'ya Beşiktaşlı taraftarlar küfürlü tezahüratlarda bulundu.

ESRA EROL'A VODAFONE PARK'TA SEVGİ SELİ!

Müge Anlı'nın bu açıklamalarına kendi canlı yayını sırasında "Gerçek taraftarları bir kenara bırakıyorum, kendini bilmez holiganlara sesleniyorum. Hangi takımı tutarsanız tutun, asla sahadaki futbolcuya küfür etme hakkına sahip değilsiniz." sözleriyle cevap veren Esra Erol'a ise Beşiktaşlı taraftarlar olumlu yönde tezahüratlar yaptı.

Kaynak: Ajanslar