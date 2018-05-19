Beşiktaş - Sivasspor maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Sivasspor maçı canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları Ajans Haber'de.

Spor Toto Süper Lig’de 34. ve son hafta mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park’ta Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Ligde şampiyonluk şansı bulunmayan ancak az da olsa ikinci olma ihtimali olan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor karşısında üç puan alarak Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in puan kaybetmesini bekliyor. Saat 19:00’da başlayacak Beşiktaş Sivasspor maçı canlı izlemek için sayfayı yenilemeyi unutmayın.

Hakem Bülent Yıldırım Beşiktaş Sivasspor maçını yönetiyor.

İç sahadaki uzun süreli namağlup serisini (43 maç) sürdürmek isteyen Beşiktaş’ta Pepe, Caner, Negredo ve Atiba Hutchinson ile izin alan Quaresma yok… Beşiktaş’ta kiralık süresi biten Talisca ile birlikte Çin’e transfer olan Tosic son maçlarına çıkacak.

İki takımın karşılaşmadaki ilk 11’leri şöyle:

Beşiktaş:Fabri, Adriano, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Larin

Sivasspor: Ali Şaşal, Auremir, Medjani, Boye, Ziya, Hakan, N'Dinga, Rybalka, Robinho, Emre, Arouna Kone

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve düz koşu ile başladı. Ortada top kapma ve stretching hareketleriyle devam etti. Siyah-beyazlılarda hafif sakatlığı bulunan Tolgay Arslan takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor



Tosic transferi için Çin Kulübü Guangzhou ile görüşmelere başlandığını açıklayan Beşiktaş, takviye için de çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, lig bitimiyle birlikte Demba Ba ve Burak Yılmaz için çalışmalarını hızlandıracak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için harekete geçiyor. Dusko Tosic'i Guangzhou'ya 4,5 milyon Euro karşılığında satan siyah-beyazlılar, takviye için de lig bitimiyle birlikte görüşmelerine hız verecek.

Takımın ligi 4. sırada tamamlaması durumunda sezonu erken açacak olan Beşiktaş, transferleri de bir an önce tamamlamanın peşinde. Göztepe forması giyen Demba Ba ve Trabzonspor'dan ayrılması gündeme gelen Burak Yılmaz için girişimlerini hızlandıracak olan siyah-beyazlılar, hafta başından itibaren görüşmelere başlayacak. Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim ise bordo-mavili formayı giyen Okay Yokuşlu. Bu futbolcu için de nabız yoklayacak olan yönetim, Trabzonspor'un şartlarını öğrendikten sonra harekete geçecek.

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Kaynak: AjansHaber