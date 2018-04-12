Beşiktaş Serkan Reçber'le anlaştı
Beşiktaş yönetimi, yorumcu Serkan Reçber'le 4 yıllığına anlaşmaya vardı.
Bir süredir TRT Spor'da yorumculuk yapan Serkan Reçber, Beşiktaş ile el sıkıştı.
RESMİ AÇIKLAMA KISA SÜREDE YAPILACAK
Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli spor adamı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde Beşiktaş tarafından yapılacak.
10 GÜNDÜR YAYINLARA ÇIKMIYOR
En son 1 Nisan'da yayınlanan Avrupa Stüdyosu programına çıkan Serkan Reçber o günden bu yara programlara çıkmıyor.
Serkan Reçber'in TRT Sspor'daki görevini bırakması Beşiktaş ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri doğrular nitelikteydi.
Kaynak: Ajanslar