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25 Mart 2018 14:47 | Son Güncelleme: 25 Mart 2018 15:00

Beşiktaş resmen istedi! Türk Robben...

Beşiktaş, Hollanda ekibi Nijmegen’in genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu için atağa kalktı.

Beşiktaş resmen istedi! Türk Robben...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda ilk atağını Hollanda’ya yaptı. Kara Kartal, Hollanda İkinci Lig ekiplerinden Nijmegen’in yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu’nun peşine düştü.

Yönetim, 18 yaşındaki futbolcu için kulübüyle ilk teması kurdu. Beşiktaş’ın, Ferdi için Nijmegen’e 1 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

Hollanda U-19 Milli Takımı’nın formasını giyen ve ülkede, ‘potansiyeli en fazla olan yıldız adayı’ olarak gösterilen Kadıoğlu için Nijmegen’in, Beşiktaş’tan gelen bu öneriyi geri çevirdiği bildirildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Beşiktaş


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