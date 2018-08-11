Beşiktaş Ospina ve Chadli transferini bitirmek üzere

Beşiktaş, İngiltere'deki çalışmalarını uzun süredir sürdürüyor. Siyah-beyazlı yöneticiler, David Ospina ve Nacer Chadli transferlerinde son aşamaya geldi.

Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticileri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğulları, uzun uğraşlar sonucunda iki transferi bitirme aşamasına geldi.

İki yönetici, Belçikalı yıldız Nacer Chadli ve Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina'nın transferini bitirmekte kararlı.

İKİSİYLE DE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI

Kara Kartal'ın iki yöneticisi, Nacer Chadli ve David Ospina'yı büyük oranda ikna etti. Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İngiliz kulüplerini ikna etmek için Londra'da yoğun bir çaba harcıyor.

ORMAN'DA İNGİLTERE'YE GİDİYOR

Beşiktaş, iki oyuncuya da kiralık olarak istiyor. FFP nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Siyah- Beyazlılar'da Başkan Fikret Orman'ın da önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.