Beşiktaş o yıldız isimle anlaştı!

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı.

Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek olan siyah beyazlılar, transferde ilk resmi imzayı attırmak için geri sayıma geçti.

Beşiktaş geçtiğimiz haftalarda Ankaralı yönetici Deniz Atalay aracılığıyla Osmanlıspor ile görüşmelere başlamıştı.yah beyazlılar, Süper Lig'de forma giymek isteyen Serdar Gürler konusunda anlaşma sağladı. Beşiktaş, önümüzdeki günlerde milli futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacak.Son iki sezonda gol yollarında çok etkili bir oyun sergileyen Serdar, 2016-17 sezonunda G.Birliği formasıyla ligde 31 maçta 13 gol 4 asist yaparken kupada da 5 maçta 4 gol-2 asist yaptı.

Toplamda 36 maçta 17 gol-6 asist yapan Serdar bu performansını bu sezon transfer olduğu Osmanlıspor'a da taşıdı. Osmanlı'da ligde 29 maçta 12 gol-5 asist yapan Serdar kupada da 4 maçta 1 gol-1 asist yaptı. Toplamda 13 gol 6 asiste ulaştı.

Kaynak: ajanslar