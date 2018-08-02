Beşiktaş maçında gol yağmuru: Rakibini farklı geçti!

Bu sezon Vodafone Park'taki ilk resmi maçına çıkan Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0'ın rövanşında 6-0 mağlup ederek toplamda 8-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

Bu sezon Vodafone Park'taki ilk resmi maçına çıkan Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0'ın rövanşında 6-0 mağlup ederek toplamda 8-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

TEMSİLCİMİZ BEŞİKTAŞ BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında B36 Torshavn'ı Faroe Adaları'nda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park'taki rövanş maçında güle oynaya galibiyete uzandı, bir üst tura yükseldi.

BEŞİKTAŞ VODAFONE PARK'TA İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş, B36 Torshavn karşılaşmasıyla 74 gün sonra Vodafone Park'ta resmi bir karşılaşmaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, turun ilk maçında rakibini 2-0 mağlup eden kadroyu bozmadı. Siyah-beyazlı ekipte ilk maçta olduğu gibi kalede Tolga Zengin görev yaptı. Geri dörtlüde Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy ve Caner Erkin yer alırken, savunmanın önünde Tolgay Arslan, Adriano ile Medel görev yaptı. Hücumda Jeremain Lens ve Ryan Babel'in destek verdiği Beşiktaş'ta forvet hattında Cyle Larin şans buldu.

BEŞİKTAŞ: 6 - B36 TORSHAVN: 0



Goller: 31', 60' ve 79' Larin, 43' Caner Erkin, 74' Oğuzhan Özyakup

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Adriano, Jeremain Lens, Ryan Babel, Larin

YEDEKLER: Utku, Oğuzhan, Mustafa, Dorukhan, Alpay, Gökhan, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Kaynak: Ajanslar