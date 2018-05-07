Beşiktaş Kayserispor maçının muhtemel ilk 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk ediyor. İşte Beşiktaş Kayserispor maçının muhtemel ilk 11'leri...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray derbisinde sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin de takımını yalnız bırakacak.

TOSİC GÖREV ALABİLECEK

Galatasaray ile ligde geçen hafta oynanan derbide kırmızı kart gören Dusko Tosic, bu akşamki karşılaşmada forma giyebilecek.

Tosic, talimatlara göre cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile hafta içinde oynanması gereken ancak Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği karşılaşmada tamamladı.

2 OYUNCU KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta Kayserispor mücadelesi öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ricardo Quaresma ve Dusko Tosic, bu akşamki karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Osmanlıspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek Negredo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Fabri - Gökhan - Vida - Tosic - Adriano - Quaresma - Medel - Oğuzhan - Talisca - Babel - Love

KAYSERİSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Kayserispor: Lung - Lopes - Kana Bıyık - Kucher - Atila - Şamil - Badji - Deniz Türüç - Amorim - Mendes - Umut

Kaynak: AjansHaber