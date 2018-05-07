Beşiktaş - Kayserispor maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Futbolseverler şampiyonluk mücadelesinde önemli bir viraj olan Beşiktaş - Kayserispor maçı CANLI İZLE aramasını yapmaya başladı. Canlı Maç İzle ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş bu Vodafone Park'ta evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetiyor. Maç esnasında yapılan aramaların başında Beşiktaş - Kayserispor maçı Canlı İzle aratması yapılıyor. Beşiktaş'ta geçen hafta Galatasaray maçında sakatlanan Pepe ve Alvaro Negredo bu karşılaşmada forma giyemiyor. Sezonu kapatan Caner Erkin'de maçta yer almıyor. Derbide kırmızı kart Tosic ise bu akşam takımıyla birlikte sahaya çıktı. Tosic Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda hükmen mağlup olduğu Fenerbahçe maçında cezasını tamamladı. Beşiktaş - Kayserispor canlı izle ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ve Kayserispor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş için şampiyonluk mücadelesinde son derece önemli olan bu maçın kesinlikle kazanması gerekiyor. Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle aratması bugün iki takımın taraftarları tarafından sıkça yapılıyor.

NEGREDO VE PEPE BU KARŞILAŞMADA FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray derbisinde sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin de takımını yalnız bırakacak.

SİYAH BEYAZLILARA TOSİC SÜRPRİZİ

Galatasaray ile ligde geçen hafta oynanan derbide kırmızı kart gören Dusko Tosic, bu akşamki karşılaşmada forma giyebilecek. Tosic, talimatlara göre cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile hafta içinde oynanması gereken ancak Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği karşılaşmada tamamladı.

Spor 05 Mayıs 2018 12:29 PFDK'dan Beşiktaş'a ceza üstüne cezaPFDK, Beşiktaş'ın cezasını açıkladı.

2 OYUNCU KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta Kayserispor mücadelesi öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ricardo Quaresma ve Dusko Tosic, bu akşamki karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Osmanlıspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek Negredo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 100. MAÇI



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başında Süper Lig'de 100. kez sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 3 sezonda 99 lig maçında sahada yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki bu karşılaşmalarda rakiplerine 66 kez skorda üstünlük sağlarken, 20 karşılaşmayı berabere tamamladı, 13 maçta ise mağlup oldu.

Şenol Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 92 gol gördü.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERi

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Quaresma, Medel, Oğuzhan, Talisca, Babel, Love.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Amorim, Mendes, Umut.

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

JUVENTUS'UN YILDIZI BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Beşiktaş'ta sağ bek Gökhan Gönül yaşının ilerlemesiyle birlikte istikrarını kaybetti. Teknik direktör Şenol Güneş bu sebeple sık sık sol bek Adriano'yu bu kanada çekmek zorunda kaldı. Ancak böyle olunca da sol kanat zayıfladı. Siyah-beyazlılar transfer döneminde bu bölgeye iki isim birden almayı planlıyor. Biri Juventus ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan dünyaca ünlü oyuncu Stephan Lichtsteiner. 34 yaşındaki futbolcu tecrübesiyle bu kanat için düşünülüyor.Bir diğer isim ise İstanbulspor'da forma giyen Zeki Çelik. 22'lik oyuncu da gelecek vaat ediyor.

Kaynak: AjansHaber