Beşiktaş ilk transferini gerçekleştirdi
Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz'ü alarak gerçekleştirdi.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kadroyu gençleştirme hedefi doğrultusunda ilk hamlesini Dorukhan Toköz'ü alarak yaptı.
3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Siyah beyazlılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren Dorukhan için bonservis bedeli ödemeyecek. Eskişehirspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 1 gol attı.
Dorukhan Toköz defansif orta saha ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.
Kaynak: Ajanslar