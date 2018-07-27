Beşiktaş iki transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdüüyor. Kara kartal İstanbul'a getirdiği Şilili stoper Enzo Roco ve Osmanlıspor'dan Umut Nayir transferlerini açıkladı.

Siyah-beyazlılar, "Beşiktaşımıza hoş geldin Enzo Roco" mesajıyla Şilili oyuncunun, "Beşiktaşımıza hoş geldin Umut Nayir" mesajıyla da Umut'un transferini duyurdu.

Geçen sezonu Meksika takımlarından Cruz Azul'da geçiren Enzo Roco'nun, serbest statüsünde olduğu için bonservis sorunu bulunmuyor. Roco'nun 1.2 milyon Euro yıllık ücret alacağı öğrenildi.

Umut Nayir için Osmanlıspor ile 250 bin Euro bonservis bedelinde anlaşan Siyah-beyazlılar oyuncunun kendisi ile de Türk Lirası üzerinden sözleşme yaptı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuya ilk sezon için 1 milyon 750 bin TL ödeyecek.

ENZO ROKO KİMDİR?

16 Ağustos 1992 tarihinde Şili’de dünyaya geldi. CD Universidad Catolica, Elche, Espanyol ve Cruz Azul takımlarında forma giydi. Şili milli takımı ile 18 maça çıkan defans oyuncusu, 2016 yılında Copa America şampiyonluğu yaşadı.

UMUT NAYİR KİMDİR?

28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Ankaragücü takımlarında forma giydi. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla 14 gol kaydeden Umut Nayir yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.