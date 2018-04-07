Beşiktaş gol oldu yağdı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 5-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşılaştı. Vodafone Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 5-1 kazandı.
Beşiktaş adına golleri 19. dakikada Talisca, 26. dakikada Medel, 64. dakikada Tosic, 86. dakikada Larin ve 87. dakikada Babel kaydederken, Göztepe'nin tek golü 71. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.
Göztepe'de 78. dakikada sarı kart gören Rotman hakemi itince aynı dakika içinde ikinci sarı kartı da gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Beşiktaş 56 puana yükselerek 3. sıradaki yerini korudu. Göztepe ise 40 puanla 8. sırada kaldı.
Ligin 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşırken Göztepe evinde Bursaspor'u konuk edecek.
Kaynak: AA