Beşiktaş Galatasaray maç golleri, geniş özet, maç özeti izle

Şampiyonluk mücadelesinin verildiği derbi sonrası Beşiktaş Galatasaray maç golleri, geniş özet, maç özeti izle taraftarlar tarafından sıkça aratılıyor. Maçla ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin kıyasıya mücadele ettiği Spor Toto 31. hafta maçları dikkat çekti. Galatasaray ve Beşiktaş maçından gelecek sonuç Başakşehir ve Fenerbahçe takımının tarafları tarafından merakla beklenmeye başlandı. Şampiyonluk mücadelesi yolunda önemli bir viraj olan derbinin öncesinde Beşiktaş Galatasaray maç golleri, geniş özet, maç özeti izle taraftarların merak ettiği konular arasında yer aldı. Galatasaray ve Beşiktaş arasında yaşanan kıyasıya mücadele iki takımında şampiyonluk mücadelesinde yoluna tam gaz devam etmek isteğini gösteriyor. Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelelerinin ardından lig ve şampiyonluk mücadelesi daha zorlu bir hal almaya başladı. Şimdi akıllarda Süper Lig'in şampiyonu kim olacak sorusu var. Kader maçı olarak Galatasaray Beşiktaş maçının sonucunu rakipleri de merakla bekliyor. Galatasaray Beşiktaş maçına dair tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ GOLLERİ, MAÇ ÖZETİ

Şampiyonluk mücadelesinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş'ı Başakşehir ve Fenerbahçe takip ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetti. Maçta tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Ülkede derbi başlar başlamaz resmen hayat durdu. İki takım arasındaki kritik mücadele saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ OLAYLI DERBİNİN ARDINDAN KENDİNİ TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR

Gergin geçen bir haftanın ardından derbide Beşiktaş, zirveyi için büyük bir mücadele verecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun tatil ettiği Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına karar vermesinin ardından Beşiktaş camiası hareketle günler yaşadı. Divan kurulu üyeleriyle olağanüstü istişare toplantısı yapan kulüp yönetim kurulu, 3 Mayıs'taki yarı final rövanş maçına çıkmama kararı aldı.

GALATASARAY'DA ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA YER ALIYOR



Galatasaray'da sarı kart cezalısı Serdar Aziz maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ 4 MAÇTIR FORMDA



Beşiktaş, Galatasaray'ın karşısına formda bir grafikle çıkıyor. Beşiktaş son olarak Medipol Başakşehir'e Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında mağlup olmuştu. Sonraki 4 haftada Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yendi. Beşiktaş bu sezon ilk kez Süper Lig'de 4 maç üst üste kazandı.

PEPE OYNAYABİLECEK



Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek.

Yine kupa mücadelesinde yedekte olmasına rağmen tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilen Tolga Zengin de açıklanan bir maçlık ceza sonrası kadroda yer alabilecek.

GALATASARAY'IN EVİNDE PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 17 lig maçında yenilmedi. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 müsabakadan 16 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş karşısında şu 11'i görevlendirmesi bekleniyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray karşısında şu 11'i çıkarması bekleniyor:

Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Pepe, Dusko Tosic, Adriano Correia, Gary Medel, Atiba Hutchinson (Tolgay Arslan), Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VEREN TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI



GALATASARAY: Beşiktaş, Akhisarspor (D), Yeni Malatyaspor, Göztepe (D)

BEŞİKTAŞ: Galatasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor (D), Sivasspor

BAŞAKŞEHİR: Osmanlıspor (D), Sivasspor, Antalyaspor (D), Kasımpaşa

FENERBAHÇE: Kasımpaşa (D), Bursaspor, Karabükspor (D), Konyaspor

MELO'DAN MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

4 yıl boyunca taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, eski takımını bir türlü unutamıyor. Melo, bu sefer de resmi Twitter hesabı aracılığıyla bir paylaşımda bulunarak Sarı Kırmızılılar'a yarın Türk Telekom Arena'da oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde başarı diledi. Kariyerini Palmerias'ta sürdüren Brezilyalı futbolcu Türkçe olarak yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü İmparator ve Aslanların derbi günü. O gün o sahada olmak için neler vermezdim. Orada olamasam da kalbim, dualarım 30 milyon Aslan gibi sizlerle olacak.Başta hocam Fatih Terim olmak üzere bütün arkadaşlarıma güveniyorum. Haydi Cim Bom! #hedef21 için kenetlen."

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

1'Derbi ev sahibi Galatasaray'ın vuruşu ile başlıyor.

2'Sağ kanatta topu rakibinden çalan Sofiane Feghouli son çizgiye inerek meşin yuvarlağı altıpas çizgisine doğru yerden göndermek istiyor ancak savunma araya giriyor.

4'Orta alan mücadelesinde Younes Belhanda rakibi Gary Medel'e dirseği ile faul yapıyor ve pozisyon sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

5'Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılamayı başarıyor.

8'Ev sahibi sarı kırmızılılar kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

11'Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

13'Sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Gökhan Gönül takım arkadaşı Anderson Talisca'nın savunma arkasına kaçtığını farkederek havadan uzun oynuyor ancak yan hakem bayrağını Brezilyalı yıldız için kaldırıyor.

14'Siyah beyazlılar sağ kanattan bu kez Ricardo Quaresma ile geliyor. Portekizli yıldız ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Alvaro Negredo kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

17'Ricardo Quaresma topla birlikte sağ çaprazda hareketleniyor ve havadan uzun pasını ceza sahasına doğru gönderiyor ancak kaleci Fernando Muslera çıkarak meşin yuvarlağı kontrol ediyor.

20'Beşiktaş gole çok yaklaşıyor! Savunmada Denayer'in yaptığı hatayı değerlendiren Alvaro Negredo sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Golcü oyuncu ceza sahasına girmeden aşırtma vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

22'Sarı kırmızılılarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan Mariano Filho sahayı terk etmek zorunda kalıyor ve yerine Martin Linnes oyuna dahil oluyor.

23'GOOOLL!! Sarı kırmızılılar Fernando Reges ile öne geçiyor! Sağ kanattan gelişen atakta Garry Rodrigues'in pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Yuto Nagatomo son çizgiye inmeden pasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Fernando Reges yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderiyor.

25'Ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca pasını ceza sahası içerisine hareketlenen Alvaro Negredo'ya göndermek istiyor ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek ceza sahası içi sol çaprazında Ricardo Quaresma'nın önüne düşüyor. Portekizli yıldız bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera sol köşeye uzanarak bu topu kontrol etmeyi başarıyor.

29'Anderson Talisca sağ kanatta son çizgiye inmeden pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Ricardo Quaresma'ya gönderiyor. Golcü oyuncu bekletmeden sağ ayağının dışı ile vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Fernando Muslera'nın üzerine gidiyor.

31'Siyah beyazlılarda Alvaro Negredo kısa süreli sakatlık geçiriyor.

34'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Younes Belhanda ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bafetimbi Gomis'den sekerek yükselen topa Maicon Roque kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fabricio Agosto üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

35'Kara kartallarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlığı devam eden Alvaro Negredo oyundan alınırken yerine Jeremain Lens oyuna dahil oluyor.

36'Savunma hatasını değerlendiren Bafetimbi Gomis sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Golcü oyuncu ceza sahasına girer girmez çok sert vuruyor ancak kaleci Fabricio Agosto gole izin vermiyor.

39'Adriano Correia sol çaprazdan ceza sahasına sokuluyor ve ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Anderson Talisca kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

41'Bu dakikalarda tempo çok yükseliyor ve adeta top bir o kalede bir bu kalede diyebiliriz.

43'İlk yarıda son dakikalara girilirken orta alanda çok hareketli bir bir mücadeleye şahit oluyoruz.

44'Beşiktaş'ta Adriano Correia rakibi Martin Linnes'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

45'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

45'Hakem Fırat Aydınus'ın düdüğü ile derbi devre arasına giriyor.

46'Müsabakanın ikinci yarısı konuk ekip Beşiktaş'ın vuruşu ile başlıyor.

46'Jeremain Lens'in pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Tolgay Arslan bekletmeden sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

49'Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Younes Belhanda ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak meşin yuvarlağa son anda savunmada Pepe müdahele ediyor ve tehlikeyi önlüyor.

50'Kara kartallar gole çok yaklaşıyor. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Ricardo Quaresma sağ ayağı ile güzel bir şut çıkartıyor ancak kaleci Fernando Muslera sağ üst köşeye giden topu aynı güzellikte kurtarıyor.

53'Ceza yayına sokulan Younes Belhanda doğrudan kaleyi düşünüyor ancak bu top doğrudan kaleci Fabricio Agosto'nun üzerine gidiyor.

53'Beşiktaş gole çok yaklaşıyor. Savunma arkasına havadan uzun gönderilen top Maicon'dan sekerek Ryan Babel'in koşu yoluna düşüyor. Tecrübeli oyuncu kaleci ile karşı karşıya müsait pozisyonda ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

56'Orta alanda rakibi Ryan Donk ile girdiği ikili mücadele sonrasında Anderson Talisca yerde kalıyor ve kısa süreli sakatlık geçiriyor.

58'Ceza yayının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunmadan seken top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

59'Sofiane Feghouli'nin uzun pası ile sol çaprazda topla buluşan Garry Rodrigues topla birlikte süratlenerek ceza sahasına giriyor ve altıpas sol çaprazından yerden vuruşunu yapıyor. Kaleci Fabricio Agosto uzanıyor ve bu topu kontrol ediyor.

61'Sarı kırmızılılar gole çok yaklaşıyor. Sağ kanattan ceza sahasına giren Garry Rodrigues sert vuruyor ancak savunmadan seken top penaltı noktası sağ tarafına doğru açılıyor. Bu noktaya hareketlenen Sofiane Feghouli vuruşunu yapmak istiyor ancak savunmada Gary Medel son anda araya girerek mutlak bir gol pozisyonuna engel oluyor.

61'Beşiktaş cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Pepe oyundan alınırken yerine Domagoj Vida oyuna dahil oluyor.

61'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Younes Belhanda ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Bafetimbi Gomis kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

65'Penaltı pozisyonu sonrasında Dusko Tosic doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç ediliyor.

65'PENALTI! Sofiane Feghouli'nin uzun pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bafetimbi Gomis, rakibi Dusko Tosic'in müdahalesi ile yerde kalıyor ve hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı işaret ediyor!

66'Penaltı vuruşu için topun başına Bafetimbi Gomis geçiyor...

66'PENALTI KAÇIYOR! Bafetimbi Gomis'in vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri geliyor. Penaltı noktasının sol tarafında dönen topu önünde bulan Garry Rodrigues bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

69'Bu dakikalarda mücadelede sertlik artıyor ve karşılıklı faullerle oyun sık sık duruyor.

70'GOOOLL!! Aslanlar Garry Rodrigues ile farkı ikiye çıkartıyor!

74'Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

75'Sofiane Feghouli sağ kanattan gelişen atakta ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak kaleci Fabricio Agosto çıkıyor ve Bafetimbi Gomis'den önce meşin yuvarlağa sahip oluyor.

76'Beşiktaş'ta Anderson Talisca hakemin avantaja bıraktığı pozisyonda rakibi Younes Belhanda'ya yaptığı faul gerekçesi ile sarı kart görüyor.

77'Adriano Correia'nın pası ile Ricardo Quaresma sol çaprazda topla buluşuyor ancak Portekizli oyuncunun pozisyonu ofsayt.

78'Sarı kırmızılılarda ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sofiane Feghouli oyundan alınırken yerine Sinan Gümüş oyuna dahil oluyor.

81'Siyah beyazlılarda son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Tolgay Arslan oyundan alınırken yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oluyor.

83'Sinan Gümüş'ün pası ile sağ çaprazda topla buluşan Maicon Roque bekletmeden sert vuruyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

83'Sarı kırmızılılarda son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Younes Belhanda oyundan alınırken yerine Selçuk İnan oyuna dahil oluyor.

85'Topla birlikte ceza yayına sokulan Bafetimbi Gomis sol ayağı ile şansını deniyor ancak top savunmadan sekerek kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

88'Ev sahibi ekip kısa paslarla rakip yarı alanda pozisyon üretmeye çalışıyor.

90'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

90'Orta alan mücadelesinde Fernando Reges rakibi Anderson Talisca'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

90'+3 Maç Fırat Aydınus'un düdüğüyle son buluyor.

Kaynak: AjansHaber