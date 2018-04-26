Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmazsa ne olur?

Futbolseverlerin merak ettiği sorulardan birisi de Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmazsa ne olur oldu. İki takımın taraftarları da bu sorunun cevabını merak ediyor. İşte cevabı...

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tatil edilmesinin ardından bugün verilen kararda 57. dakikada tatil edilen maçın kaldığı andan itibaren oynanmasına karar verildi. Verilen bu karar Beşiktaş cephesini mutlu etmedi. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmazsa ne olur?

Geçtiğimiz hafta oynanan ve 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş maçı için karar verildi.

Kararın ardından kamuoyunun sorduğu soru ise, 'Beşiktaş maça çıkmazsa ne olacak?' oldu. TFF tarafından alınan karardan memnun olmayan Beşiktaş'ın böyle bir hakkı bulunuyor ve bu kararı kullanırsa 57. dakikadan itibaren oynanacak derbi maçına çıkmayabilir. Fakat o maça çıkmadığı takdirde Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor.

MAÇI 3-0 HÜKMEN KAYBEDER



Her sezon başında düzenlenen ve o sezon o statülerde oynanan Türkiye Kupası Statülerine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına çıkmazsa karşılaşacağı ilk ceza maçı 3-0 hükmen kaybetmek olacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDAN MEN CEZASI



Bir diğer verilecek ceza ise hem içinde bulunulan sezon hem de gelecek sezonda oynanacak Türkiye Kupası'na katılım hakkı elinden alınır. Olası bir maça çıkmama durumunda önümüzdeki sezonda da Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yer almaz.

TÜRKİYE KUPASI GELİRLERİNDEN HAK İDDİA EDEMEZ



İşin ekonomik yönünde de Beşiktaş'ı bekleyen olası tehlikeler var. Öncelikle bu sezonda yarı final etabına kadar turnuvadan elde ettiği gelirleri iade eder. Gelecek turlarda veya olası şampiyonlukta alınması beklenen tüm gelirlerden de feragat eder. Bu sezon ve önümüzdeki sezon Türkiye Kupası ve yayın gelirlerinden hiçbir şekilde faydalanamaz.

TÜRKİYE KUPASI STATÜLERİ | MADDE 8 - SAİR HÜKÜMLER



Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.