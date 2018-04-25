Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak mı?

Olaylı geçen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ile ilgili karar TFF tarafından verildi. Maçın 57. dakikadan itibaren devam etmesi konusunda hemfikir olundu. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak mı?, Beşiktaş maça çıkmayacak mı? Detaylar haberimizde...

Türkiye Futbol Federasyonu, tribün olayları nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 57. dakikadan itibaren seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bu gelişmenin ardından gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi.

Verilen kararın ardından Beşiktaş Kulübü yöneticileri ve Teknik Direktör Şenol Güneş hayal kırıklığına uğradıklarını ve böyle bir karar beklemedikleri öğrenildi. Yaşananların ardından Siyah-Beyazlı kulübün derbi maça çıkmama kararı alabileceği belirtiliyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuyla alakalı bu akşam yönetim kurulu ve teknik direktör Şenol Güneş ile görüşecek. Kesin karar ise yarın verilecek.

Beşiktaş yönetimi maça çıkmama kararı alabilir. Başkan Fikret Orman yönetimle görüşecek. Kesin karar ise yarın yapılacak Divan Kurulu Toplantısı'nda verilecek.



Siyah-Beyazlı camianın gözü kulağı yarın Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek toplantıda olacak. Beşiktaş yönetimi yarın saat 15.00'te Divan Kurulu istişare toplantısında derbi maçla ilgili kararını kamuoyuna açıklayacak.

Beşiktaş maça çıkmazsa ne olur?

Beşiktaş, Fenerbahçe ile kaldığı yerden devam kararı çıkan maça çıkmazsa hükmen yenik sayılacak. Siyah-Beyazlıların önümüzdeki sezon da Türkiye Kupası'ndan men edilmesi gündeme gelecek.



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