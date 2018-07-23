Beşiktaş Fabri transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Fabri'ni transferi için Fulham ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, İspanyol kalecisi Fabricio Agosto Ramirez'in İngiltere ekibi Fulham'a transferi konusunda görüşmelere başladıklarını KAP' bildirdi.

KAP KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır."

FABRİ KİMDİR?

Fabricio Agosto Ramirez, 31 Aralık 1987'de İspanya'nın Vecindario kentinde dünyaya geldi. Futbola doğduğu bölgenin yerel takımı olan Vecindario Jugend'de başlayan Ramirez, 2005 yılında Deportivo Juvenil'e transfer oldu. 1.5 yıl bu kulübün formasını giyen İspanyol eldiven, daha sonra Deportivo La Coruna'nın B takımına geçiş yaptı.

1 yıl kadar da B takımında futbol hayatına devam eden Ramirez, 2008 yılında Deportivo'nun A takımına yükselmeyi başardı. A Takım'da oynadığı ilk 1 yıl boyunca kendini göstermeyi başaramayan Ramirez, tekrar B takımına gönderilirken 2009 yılında ise sözleşmesini tamamlayarak Valladolid'e transfer oldu. Valladolid'de geçirdiği ilk sezonunda forma şansı bulamayan Ramirez, 2010 yılında Recreativo Huelva'ya kiralandı.

Huelva'da kiralık olarak geçirdiği bir sezonun ardından Valladolid ile sözleşmesi sona eren İspanyol kaleci, Real Betis ile sözleşme imzaladı. Betis'teki ilk sezonunda tam 16 kez forma giyme şansı bulan Ramirez, takımda geçirdiği ikinci sezonda ise sadece 2 kez forma şansı bulabildi.

2013 yılında Real Betis ile olan sözleşmesi de sona eren Agosto Ramirez, 8 yıl aradan sonra tekrar Deportivo La Coruna'nın kapısından içeriye giriş yaptı. 2013-2014 sezonunda İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Deportivo'da sadece 7 maçta forma giyen Ramirez, bir sonraki yıl La Liga'ya yükselen takımın kalesini tam 31 maçta korumayı başardı.

Kaynak: Ajanslar